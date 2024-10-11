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Budapest Trophy. Риццо, Бричги, Старостин, Самойлов выступят с короткими программами

ISU Challenger

Budapest Trophy.

Будапешт, Венгрия.

Мужчины.

Короткая программа.

Начало — 11:20 по московскому времени.

Первая разминка.

1. Бурак Демирбога (Турция).

2. Федор Читипаховян (Армения).

3. Филип Каймакчиев (Болгария).

4. Макар Сунцев (Финляндия).

5. Корнел Витковски (Польша).

6. Владимир Самойлов (Польша).

Вторая разминка.

7. Лукас Бричги (Швейцария).

8. Альп Эрен Озкан (Турция).

9. Никита Старостин (Германия).

10. Али Эфе Гюнеш (Турция).

11. Александр Власенко (Венгрия).

12. Маттео Риццо (Италия).

Расписание Budapest Trophy: там выступят Лью, Репонд, Риццо, Бричги.