Авербух о Медведевой вместо Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Это хорошая позиция для стравливания, будто кого-то кто-то заменил»

У меня был прекрасный опыт ведения в 18-м году. Мне безумно понравилось в течение двух сезонов кататься. В этом сезоне из-за подготовки к моему ледовому шоу и загруженности я не смогла кататься, к сожалению. Все-таки я себя больше ассоциирую с фигуристкой. Мне очень нравится работать в паре, пробовать много образов, я получила колоссальное удовольствие, спасибо Илье, за время работы на «Ледниковом периоде» как партнерша. Но в этом сезоне так, предложили — согласилась.