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Медведева – журналисту на вопрос о Загитовой: «Соперницами нас считаете только вы»

Ранее Медведева сменила Загитову в роли ведущей проекта «Ледниковый период» на Первом канале.

Сегодня в пресс-центре «Россия сегодня» прошла пресс-конференция Ильи Авербуха, посвященная его текущим проектам, в том числе и «Ледниковому периоду».

Журналист издания Star Hit задала Медведевой вопрос, есть ли соперничество в том, что Медведева теперь ведущая вместо Загитовой.

— Вы же считаетесь соперницами, в этом же тоже есть какое-то соперничество?

— Я даже, наверное, комментировать не буду. Скажу только так: соперницами нас считаете только вы.

У меня был прекрасный опыт ведения в 18-м году. Мне безумно понравилось в течение двух сезонов кататься. В этом сезоне из-за подготовки к моему ледовому шоу и загруженности я не смогла кататься, к сожалению.

Все-таки я себя больше ассоциирую с фигуристкой. Мне очень нравится работать в паре, пробовать много образов, я получила колоссальное удовольствие, спасибо Илье (Авербуху), за время работы на «Ледниковом периоде» как партнерша. Но в этом сезоне так, предложили — согласилась.

«Ледниковый период» возвращается спустя два года: Медведева сменила Загитову, будут участники из народа.