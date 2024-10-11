Медведева – журналисту на вопрос о Загитовой: «Соперницами нас считаете только вы»

Все-таки я себя больше ассоциирую с фигуристкой. Мне очень нравится работать в паре, пробовать много образов, я получила колоссальное удовольствие, спасибо Илье (Авербуху), за время работы на «Ледниковом периоде» как партнерша. Но в этом сезоне так, предложили — согласилась.