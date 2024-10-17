Медведева о проблемах с сердцем: «Врачи запретили выходить на лед, потому что у меня экстрасистолы в огромном количестве»

Мне запретили выходить на лед с этими экстрасистолами, хотя мне как бы уже пора в форму приходить. Но на лед я не выхожу, потому что мне надо долечиться. Симптоматика — это все на нервной почве. Что-то отзывается, что-то не дает покоя. И вот эти вот экстрасистолы…