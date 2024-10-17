Медведева о современном юморе: «Сейчас какая-то токсичность. Я не понимаю “ЧБД” — ты приходишь и тебя просто поливают дерьмом»

Помню, что было обсуждение. Может быть, моя команда спросила: «А пошла бы?» Че-то такое было. И это встало то ли в тизер, то ли шортс вырезали. И один из участников просто взял, вставил это в сторис. Типа, не криви душой. Ну, скривила душой, получается. Получается, Медведева, никто тебя не звал, иди #####. Человек выложил сторис просто с нихрена.