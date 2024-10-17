Леонов назвал этап Гран-при в Казани праздником фигурного катания для Татарстана

«Есть ли идея по поводу ледового шоу? Ледовые шоу очень популярны, не только Алина [Загитова] приезжала, но и бывшие, и действующие фигуристы принимали участие, это востребовано зрителями, мы открыты, — отметил Леонов. — У нас традиционно для этого есть большая арена. У Алины было достойное шоу, для нее это был дебют, собрали практически три аншлага за два дня, считаю, что это показатель зрительского интереса. Будут предложения — рассмотрим».