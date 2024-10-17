Леонов назвал этап Гран-при в Казани праздником фигурного катания для Татарстана

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Этап Гран-при России является праздником фигурного катания для Татарстана. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«Это крупное событие для нас, мы его традиционно проводим, оно в повестке, — сказал Леонов. — Настроены, готовимся, для Татарстана и страны это будет большой праздник фигурного катания».
«Есть ли идея по поводу ледового шоу? Ледовые шоу очень популярны, не только Алина [Загитова] приезжала, но и бывшие, и действующие фигуристы принимали участие, это востребовано зрителями, мы открыты, — отметил Леонов. — У нас традиционно для этого есть большая арена. У Алины было достойное шоу, для нее это был дебют, собрали практически три аншлага за два дня, считаю, что это показатель зрительского интереса. Будут предложения — рассмотрим».
Этап Гран-при России пройдет