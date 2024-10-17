Юлия Липницкая родила второго ребенка

Напомним, что в 2020 году Юлия родила дочь Каталину от Тарасенко. В октябре 2022-го он был мобилизован на СВО и до сих пор находится в зоне боевых действий. В июне 2023-го Тарасенко приезжал в отпуск в Москву. В ответ на просьбу рассказать о своей жизни на фронте полгода назад экс-фигурист заблокировал корреспондента «СЭ».