Губерниев о Туктамышевой в роли комментатора: «Главное брать пример с лучших, а лучшая в профессии — Загитова»

Было бы здорово, если все это соединяли с получением образования, но нужно хотя бы совмещать с курсами повышения квалификации — с техникой речи, мастерством публичного или эфирного выступления и различными другими предметами, которые связаны с работой в прямом эфире. А про это все забывают.