Губерниев о Туктамышевой в роли комментатора: «Главное брать пример с лучших, а лучшая в профессии — Загитова»

"Туктамышева — прежде всего человек с большим опытом. Еще она в плане медийной деятельности большая молодец и говорить умеет.
Но здесь есть важная история, о которой забывают все бывшие спортсмены. Все-таки комментатор — профессия. Спортсмены, чтобы выиграть олимпийскую медаль, много работали, поэтому стремление прийти на телевидение и сразу начать все делать — похвально, но его нужно совмещать.
Было бы здорово, если все это соединяли с получением образования, но нужно хотя бы совмещать с курсами повышения квалификации — с техникой речи, мастерством публичного или эфирного выступления и различными другими предметами, которые связаны с работой в прямом эфире. А про это все забывают.
Не готов сказать, в чем Туктамышевой надо прибавить, потому что ее надо посмотреть и послушать. Но я знаю, что у нее пытливый ум. Здесь главное брать пример с лучших. А лучшая в профессии — Алина Загитова. Это шутка.
Главное, чтобы руководители каналов, где показывают фигурное катание, видели Туктамышеву комментатором на постоянной основе. А так почему бы и нет? Главное, чтобы она сама хотела развиваться и идти дальше.
Из фигуристов Ягудин блестяще комментирует, Медведева — большая молодец, вне конкуренции Тарасова, да и Щербакова работала неплохо. Есть люди талантливые без всякого сомнения. Леша Ягудин в совершенстве овладел профессией ведущего — вот человек молодец, на месте не стоит.
Поэтому надо развиваться, а не просто ты закончил и сейчас будешь комментировать. Окей, конечно, но будешь, как все. А хочешь быть как Ягудин, тогда надо работать", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.