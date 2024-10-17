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Татьяна Тарасова: «Мне понравилось комментировать вместе с Туктамышевой. Она знающая девочка, а главное — разбирается в фигурном катании»

Ранее стало известно, что чемпионка мира по фигурному катанию Туктамышева будет комментировать международные соревнования на Okko.

Источник: Sports.Ru

"Мы работали вместе с Лизой в прошлом году. Мне понравилось комментировать вместе с Туктамышевой. Она знающая девочка, а главное — разбирается в фигурном катании. Лиза хорошо говорит. Так что рада, что она будет комментировать.

Стоит ли ей стать комментатором на постоянной основе? Когда она меня спросит, тогда и скажу. А так говорить не стану. Вообще не смотрю на фигуристов как на комментаторов. Для меня они спортсмены, тем более пока катаются. Так что не знаю, у кого еще есть потенциал стать комментатором", — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.