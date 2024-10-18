Впервые в мире: три шага для спасения российского фигурного катания

У нас, впрочем, тоже есть, кому соревноваться. Ради такого можно попытаться привлечь и Евгения Плющенко (есть уверенность, что Алексей Ягудин в любом случае поддержит такой движ), и Алину Загитову с Евгенией Медведевой, и Александру Трусову с Анной Щербаковой. Разницу в возрасте при желании можно нивелировать, ограничив, скажем, количество элементов до двух прыжков и двух вращений. Хочешь брать техникой — бери. Не можешь/не хочешь — всегда есть компоненты, где ветераны в любом случае будут иметь преимущество. С танцорами чуть сложнее, но тоже вряд ли будет большой проблемой придумать пограничные правила, удобные как для легенд прошлого, так и для совсем недавно закончивших дуэтов.