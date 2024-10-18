Впервые в мире: три шага для спасения российского фигурного катания

Организовать чемпионат России среди профессионалов
Чем не потенциально хайповый сюжет? Международный союз конькобежцев (ISU) довольно долгое время тянул резину с возобновлением чемпионата мира среди профессионалов, хотя идея в определенных кругах ходила довольно активно. Да и решение в общем-то назрело — современное поколение международных звезд в фигурном катании пусть и хорошее, но рейтинги трансляций падают. Привлечение легенд и возрождение былых противостояний может вернуть в спорт тех болельщиков, кто по тем или иным причинам из этой «секты» давно уже вышел. В качестве одной из полумер по поднятию популярности это определенно должно сработать.
У нас, впрочем, тоже есть, кому соревноваться. Ради такого можно попытаться привлечь и Евгения Плющенко (есть уверенность, что Алексей Ягудин в любом случае поддержит такой движ), и Алину Загитову с Евгенией Медведевой, и Александру Трусову с Анной Щербаковой. Разницу в возрасте при желании можно нивелировать, ограничив, скажем, количество элементов до двух прыжков и двух вращений. Хочешь брать техникой — бери. Не можешь/не хочешь — всегда есть компоненты, где ветераны в любом случае будут иметь преимущество. С танцорами чуть сложнее, но тоже вряд ли будет большой проблемой придумать пограничные правила, удобные как для легенд прошлого, так и для совсем недавно закончивших дуэтов.
В отличие от «Русского вызова» здесь не предполагается участие действующих спортсменов, чтобы не создавать дисбаланс. А во-вторых, это все-таки больше соревнования, чем шоу, со своими четкими правилами и стратегиями достижения цели. Есть ощущение, что такой формат вызовет не меньше интереса, чем шоу-программы.
Создать уникальные правила
Пункт достаточно спорный, но все же имеющий право на жизнь. В нашей художественной гимнастике аналогичные инновации после международной изоляции прошли полярно — с одной стороны, выросла сложность (а с ней и интересность) программ, а с другой, увеличилось и количество повреждений. Связано одно с другим или нет — вопрос со звездочкой, но параллель тем не менее проглядывается.
Вместе с тем в фигурном катании адаптация правил под уровень наших спортсменов, кажется, имеет куда больше шансов пройти относительно безболезненно. Скажем, разрешить четверные прыжки в короткой программе у девушек. Чем не повод уколоть ISU, так долго не решающийся окончательно узаконить четверную революцию? ФФККР ведь выносила соответствующее предложение на конгресс, но международные чиновники ссылались то на риск травм, то на еще непонятно что. В итоге в произвольной программе можно прыгать, сколько угодно, а в короткой — ни в коем случае, опасно ведь. Почему? Неважно, просто вот так.
Сейчас, когда наше женское одиночное фигурное катание переживает период стагнации, подобная инновация (пусть и порядком запоздалая) могла бы подстегнуть фигуристок на новые достижения. Зрителям подобное тоже почти наверняка зайдет, да и сторонний читатель получит возможность наткнуться на абсолютно справедливый заголовок с фразой «впервые в мире». Нет-нет да и кликнет, заинтересуется.
Возрастет ли риск травм в связи с этим — вопрос интригующий. До сих пор не существует ни одного достаточно авторитетного исследования, которое пролило бы свет на то, действительно ли вообще опасны четверные прыжки, а значит и в этом отношении мы можем только гадать. Однако если раньше ФФККР уже выносила подобное предложение, значит в отсутствии повышенного травматизма мы были уверены.
Так почему бы теперь не подтвердить слова делом? Глядишь, такими темпами и ISU поймет, что теряет.
Обратить внимание на юниоров
Отчасти это сделали еще в прошлом году, внедрив в календарь Кубок Первого канала среди юниоров. Формат многим понравился, несмотря на несколько суетливую организацию. Похоже, у организаторов есть планы на продолжение.
Однако вместе с тем остальные детские соревнования по-прежнему находятся в тени. Например, первый этап Гран-при России отдали маленькой московской арене «Мечта», больше пригодной для региональных и малозначительных турниров, чем для соревнований федерального масштаба. Но это еще ладно, все-таки нужного размера катки в столице еще пойди найди. Хуже другое — юниорские этапы все еще проходят без зрителей, а стартовые списки на них публикуют за несколько часов до выхода на лед.
Подобный подход не располагает к увеличению статусности. А ведь увеличивать необходимо, учитывая новый возрастной ценз, по которому за юниорскими турнирами должно закрепиться реноме самых техничных и наполненных сложными элементами как минимум в женском одиночном. Приучать зрителя смотреть юниорскую фигурку необходимо, пусть даже на первых порах и в ущерб себе, потому как это своего рода инвестиция в будущее. Как в плане потенциального интереса к спорту, так и по части внимания к ребятам, которые в будущем станут мировыми звездами.