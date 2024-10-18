Навка планирует показать свои ледовые шоу в Индии

«Для нас это большая честь и большое удовольствие — приехать сюда и показать нашу невероятно красивую восточную сказку “Шахерезада”. Мы надеемся, что наш визит влюбит индийского зрителя в фигурное катание, влюбит зрителя в наши сказки. Этот визит будет не единственным, и продолжим традицию приезжать к вам каждый год… Мы хотели бы выступить в Нью-Дели, в Мумбаи и других городах этой прекрасной страны», — сказала она на пресс-конференции перед международной премьерой шоу в Ахмадабаде.
Говоря о выборе «Истории любви Шахерезады» для показа в Индии, Навка отметила, что это восточная сказка.
«Мы выбрали привезти эту сказку первой потому, что она, конечно же, восточная. Эту сказку знают во всем мире. Плюс здесь показана культура именно этой прекрасной страны, Индии. Здесь прозвучат индийские мелодии, и используются костюмы, которые подчеркивают историю Индии. Изначально, когда появилась такая идея, мы даже не верили, что ее можно осуществить. Сегодня чудеса свершаются, ребята уже катаются, площадка прекрасного размера. Мы надеемся, что с каждым днем желающих попасть на это шоу будет все больше и больше», — отметила чемпионка.
Для проведения ледового шоу на спортивном стадионе ЕКА Arena была впервые организована площадка, для создания которой будет задействовано более 100 тонн настоящего льда. Главные роли в шоу «История любви Шахерезады» исполнят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России и Европы, чемпионы мира, олимпийские чемпионы: Татьяна Навка, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Иван Ригини, Егор Мурашов и другие.
Навка подчеркнула, что устроители шоу привезли всех чемпионов и невероятно красивые костюмы, а сами гастроли — это продолжение дружеских отношений Индии и России.
«Наше шоу для всей семьи — это интересно и маленьким детям, и взрослым. Это сочетание искусства, спорта, балета, невероятной музыки, света, костюмов — это потрясающее зрелище, которое запомнится индийцам, и они увидят что-то такое, что они никогда не видели», — заключила олимпийская чемпионка.