Навка планирует показать свои ледовые шоу в Индии

«Мы выбрали привезти эту сказку первой потому, что она, конечно же, восточная. Эту сказку знают во всем мире. Плюс здесь показана культура именно этой прекрасной страны, Индии. Здесь прозвучат индийские мелодии, и используются костюмы, которые подчеркивают историю Индии. Изначально, когда появилась такая идея, мы даже не верили, что ее можно осуществить. Сегодня чудеса свершаются, ребята уже катаются, площадка прекрасного размера. Мы надеемся, что с каждым днем желающих попасть на это шоу будет все больше и больше», — отметила чемпионка.