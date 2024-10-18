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«Держитесь от меня подальше!» Почему Липницкая молчит о личной жизни

СЭ: олимпийская чемпионка Липницкая снова вышла замуж и родила второго ребенка.

Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая продолжает хранить тайну личной жизни, несмотря на волну слухов о рождении второго ребенка. РИА Новости Спорт рассуждает о причинах бойкота, который экс-фигуристка негласно объявила журналистам.

Зачем она сказала «ноу»

Одни из самых популярных гифок с Юлией Липницкой, помимо ее фирменных вращений, — парочка сцен избегания журналистов. На одной она быстро проходит в подтрибунное помещение мимо микрофона, на другой — на заданный вопрос отвечает «NO» и еще категорично складывает руки крестом на груди.

В ПДД фигурного катания такой знак означает что-то вроде «вход воспрещен, общения не будет, держитесь от меня подальше». И в этом ее абсолютная искренность, которую кто-то принимает за тяжелый характер. Липницкая правда не любит быть напоказ. Действительно не хочет притворяться милой, когда чувствует враждебность или недоверие. Не будет изображать душу компании, когда хочется быть одной.

Источник: РИА "Новости"

Публичность была ей чужда задолго до Олимпиады-2014, когда общественный интерес стал сравним со стихийным бедствием для отдельно взятой 15-летней девочки. Юля и не скрывала, что никогда не любила эту часть своей работы, а просто приняла правила игры. Положено давать комментарии после соревнований — хорошо, я дам, но не более того. Ходить по ток-шоу, раздавать огромные интервью, выкладывать в социальные сети все подробности жизни — не буду. Исключения были только пару раз за карьеру после действительно важных перемен в жизни: отъезда в Сочи к Алексею Урманову и завершения карьеры. Было и несколько невышедших интервью разным СМИ, которые Юля не согласовала. РИА Новости Спорт — в их числе.

К сожалению или к счастью, пресса так устроена, что если даже публичная личность не стремится в центр внимания, про нее все равно не забудут. Всегда найдутся люди, которые расскажут последние новости об этой личности, и люди, готовые сделать эти новости доступными всем, пусть даже под источником (то есть без подтверждения героя).

Развод, новое замужество

Будучи журналистом, сложно надеть белое пальто и осуждать коллег за выданный инсайд, тем более когда он касается такой громкой фамилии и гарантирует бум кликов и ссылок. Это как найти на пустой дороге потерянный кем-то миллион рублей и не взять его себе. Но будучи женщиной, легко понять желание не трубить на весь свет о рождении ребенка сразу по факту его рождения. И чувствовать раздражение, когда кто-то посторонний без твоего согласия все же берет трубу. Особенно если вспомнить, что о первой беременности Юли тоже рассказали вот так непрошено, с ноги в дверь, не дав ей сделать это самой.

К тому же тут ведь речь идет не только о ребенке, но еще и об отце. Оказалось, что пресса в курсе и таких перемен в жизни Юли, хотя она сама ни слова не говорила об этом и не давала повода другим говорить. Тема сложная — развод, новое замужество, первый муж Влад Тарасенко почти два года как на СВО.

Источник: Соцсети

Сейчас проще всего пройти по верхам, не разбираясь, и обвинить Юлю во всех грехах: изменила, не дождалась солдата, и что там еще ей приписывают архетипичные «бабушки», пересевшие с лавочек в интернет. Никто не знает, как все было на самом деле. Но судят о ее жизни и осуждают так легко, как будто все держали свечки.

Стало принято считать, что если человек не ведет социальные сети, не делает деньги из значимых событий своей жизни и не стремится быть понятным каждому, он как будто и не живет вовсе. Или обязательно скрывает в шкафу толпу стыдных скелетов.

Возможно, тут помогло бы интервью, где Юля открыто рассказала бы все как есть. Но откровенничать с посторонними, доверительно шептать толпе на ушко свои секреты она никогда не любила. И сейчас вряд ли захочет. Пока ей перемывают кости и выставляют в витрину сокровенное без ее желания (даже, скорее, ему вопреки), Юля успевает заниматься уже двумя детьми. И, кажется, очень счастлива.

Автор: Анастасия Панина