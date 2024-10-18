«Держитесь от меня подальше!» Почему Липницкая молчит о личной жизни

Публичность была ей чужда задолго до Олимпиады-2014, когда общественный интерес стал сравним со стихийным бедствием для отдельно взятой 15-летней девочки. Юля и не скрывала, что никогда не любила эту часть своей работы, а просто приняла правила игры. Положено давать комментарии после соревнований — хорошо, я дам, но не более того. Ходить по ток-шоу, раздавать огромные интервью, выкладывать в социальные сети все подробности жизни — не буду. Исключения были только пару раз за карьеру после действительно важных перемен в жизни: отъезда в Сочи к Алексею Урманову и завершения карьеры. Было и несколько невышедших интервью разным СМИ, которые Юля не согласовала. РИА Новости Спорт — в их числе.