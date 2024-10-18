«Держитесь от меня подальше!» Почему Липницкая молчит о личной жизни

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая продолжает хранить тайну личной жизни, несмотря на волну слухов о рождении второго ребенка. РИА Новости Спорт рассуждает о причинах бойкота, который экс-фигуристка негласно объявила журналистам.
Зачем она сказала «ноу»
Одни из самых популярных гифок с Юлией Липницкой, помимо ее фирменных вращений, — парочка сцен избегания журналистов. На одной она быстро проходит в подтрибунное помещение мимо микрофона, на другой — на заданный вопрос отвечает «NO» и еще категорично складывает руки крестом на груди.
В ПДД фигурного катания такой знак означает что-то вроде «вход воспрещен, общения не будет, держитесь от меня подальше». И в этом ее абсолютная искренность, которую кто-то принимает за тяжелый характер. Липницкая правда не любит быть напоказ. Действительно не хочет притворяться милой, когда чувствует враждебность или недоверие. Не будет изображать душу компании, когда хочется быть одной.
Публичность была ей чужда задолго до Олимпиады-2014, когда общественный интерес стал сравним со стихийным бедствием для отдельно взятой 15-летней девочки. Юля и не скрывала, что никогда не любила эту часть своей работы, а просто приняла правила игры. Положено давать комментарии после соревнований — хорошо, я дам, но не более того. Ходить по ток-шоу, раздавать огромные интервью, выкладывать в социальные сети все подробности жизни — не буду. Исключения были только пару раз за карьеру после действительно важных перемен в жизни: отъезда в Сочи к Алексею Урманову и завершения карьеры. Было и несколько невышедших интервью разным СМИ, которые Юля не согласовала. РИА Новости Спорт — в их числе.
К сожалению или к счастью, пресса так устроена, что если даже публичная личность не стремится в центр внимания, про нее все равно не забудут. Всегда найдутся люди, которые расскажут последние новости об этой личности, и люди, готовые сделать эти новости доступными всем, пусть даже под источником (то есть без подтверждения героя).
Развод, новое замужество
Будучи журналистом, сложно надеть белое пальто и осуждать коллег за выданный инсайд, тем более когда он касается такой громкой фамилии и гарантирует бум кликов и ссылок. Это как найти на пустой дороге потерянный кем-то миллион рублей и не взять его себе. Но будучи женщиной, легко понять желание не трубить на весь свет о рождении ребенка сразу по факту его рождения. И чувствовать раздражение, когда кто-то посторонний без твоего согласия все же берет трубу. Особенно если вспомнить, что о первой беременности Юли тоже рассказали вот так непрошено, с ноги в дверь, не дав ей сделать это самой.
К тому же тут ведь речь идет не только о ребенке, но еще и об отце. Оказалось, что пресса в курсе и таких перемен в жизни Юли, хотя она сама ни слова не говорила об этом и не давала повода другим говорить. Тема сложная — развод, новое замужество, первый муж Влад Тарасенко почти два года как на СВО.
Сейчас проще всего пройти по верхам, не разбираясь, и обвинить Юлю во всех грехах: изменила, не дождалась солдата, и что там еще ей приписывают архетипичные «бабушки», пересевшие с лавочек в интернет. Никто не знает, как все было на самом деле. Но судят о ее жизни и осуждают так легко, как будто все держали свечки.
Стало принято считать, что если человек не ведет социальные сети, не делает деньги из значимых событий своей жизни и не стремится быть понятным каждому, он как будто и не живет вовсе. Или обязательно скрывает в шкафу толпу стыдных скелетов.
Возможно, тут помогло бы интервью, где Юля открыто рассказала бы все как есть. Но откровенничать с посторонними, доверительно шептать толпе на ушко свои секреты она никогда не любила. И сейчас вряд ли захочет. Пока ей перемывают кости и выставляют в витрину сокровенное без ее желания (даже, скорее, ему вопреки), Юля успевает заниматься уже двумя детьми. И, кажется, очень счастлива.
Автор: Анастасия Панина