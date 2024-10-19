Миура и Кихара выиграли короткую программу на Skate America

Лидеры набрали 77,79 балла, опередив американцев Элли Кам и Дэниэла О’Ши (70,66 балла), а также грузинский дуэт в составе уроженцев России Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы (68,64).
Представляющие Венгрию уроженцы Москвы и Петербурга соответственно Мария Павлова и Алексей Святченко (65,11) располагаются на четвертой позиции.
Выступавшая за Россию Алиса Ефимова в паре с Мишей Митрофановым (США, 63,05 очков) идут пятыми, а уроженец Петербурга Даниил Паркман и Кейти Макбет (США, 56,69) — восьмые.
Произвольную программу пары представят в ночь на воскресенье по московскому времени.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине.