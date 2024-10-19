Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миура и Кихара выиграли короткую программу на Skate America

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Японцы Рику Миура и Рюити Кихара выиграли короткую программу на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America.

Источник: Спорт РИА Новости

Лидеры набрали 77,79 балла, опередив американцев Элли Кам и Дэниэла О’Ши (70,66 балла), а также грузинский дуэт в составе уроженцев России Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы (68,64).

Представляющие Венгрию уроженцы Москвы и Петербурга соответственно Мария Павлова и Алексей Святченко (65,11) располагаются на четвертой позиции.

Выступавшая за Россию Алиса Ефимова в паре с Мишей Митрофановым (США, 63,05 очков) идут пятыми, а уроженец Петербурга Даниил Паркман и Кейти Макбет (США, 56,69) — восьмые.

Произвольную программу пары представят в ночь на воскресенье по московскому времени.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине.