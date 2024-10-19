Неужели правда? Как российские фигуристы смогут поехать на Олимпиаду-2026

При этом сказать, что совет прошел совершенно бесполезно для нас, нельзя. По данным РИА Новости, ключевым пунктом дискуссии относительно нашего допуска должна была стать зимняя Олимпиада 2026 года в Италии. До нее осталось всего полтора года, и решающий этап квалификации у фигуристов на нее — мартовский чемпионат мира в Бостоне — уже на носу. Если (а точнее «когда») мы его пропустим, у нас останется лишь одна теоретическая возможность уцепиться хотя бы за одну квоту в каждом из четырех видов — предсезонный турнир Nebelhorn Trophy в сентябре 2025 года. На который еще нужно получить допуск и визу…