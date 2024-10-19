Неужели правда? Как российские фигуристы смогут поехать на Олимпиаду-2026

Это то, что нам нужно
В сентябре ISU не вернул россиян и белорусов на международные соревнования. Впрочем, ничего не предвещало положительного исхода по принципу «здесь и сейчас», но надежды умирают последними. Особенно — на чудо, которого мы так заждались.
При этом сказать, что совет прошел совершенно бесполезно для нас, нельзя. По данным РИА Новости, ключевым пунктом дискуссии относительно нашего допуска должна была стать зимняя Олимпиада 2026 года в Италии. До нее осталось всего полтора года, и решающий этап квалификации у фигуристов на нее — мартовский чемпионат мира в Бостоне — уже на носу. Если (а точнее «когда») мы его пропустим, у нас останется лишь одна теоретическая возможность уцепиться хотя бы за одну квоту в каждом из четырех видов — предсезонный турнир Nebelhorn Trophy в сентябре 2025 года. На который еще нужно получить допуск и визу…
Словом, вопрос нашего допуска — проблема многоступенчатая, требующая довольно длительных танцев с бубном. Ситуацию осложняет и то, что в зимних федерациях, в отличие от летних, Россию пока не допускают в принципе. Более того, параллельно с советом ISU проходили конгрессы в биатлоне (IBU) и лыжах (FIS) — там проблема возвращения России и Белоруссии на международку даже не стояла в повестке заседаний.
А у ISU стояла. И учитывая не слишком большую самостоятельность союза, это уже выглядит интригующе — ведь до этого в последний раз российский вопрос был на повестке… Скорее всего, еще в 2022 году. После этого чиновники ограничивались ничего не значащими фразами в духе «мы мониторим ситуацию».
В коммюнике по итогам сентябрьского совета ее нет — как, впрочем, и вообще какого-либо упоминания России. Зато есть другое — касательно «нейтральных спортсменов». Пока ничего особенного: «Совет ISU получил обновленную информацию от МОК касательно квалификации и участия в летних Олимпийских играх — 2024 нейтральных атлетов». Однако именно это, по сути, нам и нужно.
Игры-2024 в Париже в плане участия немногочисленной группы спортсменов из России и Белоруссии прошли в довольно позитивном ключе. Минимум провокаций, не слишком взрывоопасная обстановка — словом, ничего из того, чего так опасается ISU в вопросе нашего возвращения. Изучение опыта организаторов французской Олимпиады — прямой путь к принятию вывода о том, что не так уж и страшны эти русские. И учитывая, что совет ISU хотя бы начал наконец-таки нас замечать, есть ощущение, что они на этот путь уже ступили.
С практической точки зрения «вот прямо сейчас» это ничего не значит. При этом, по данным РИА Новости, существует огромная вероятность, что к российскому вопросу совет вернется весной 2025 года, на следующем очном заседании, которое пройдет в рамках бостонского чемпионата мира. Тогда до Олимпиады-2026 останется меньше года, и решение надо будет принимать безотлагательно — хотя бы в виде проекта, который требуется доработать в будущем. Иначе квалифицироваться в Милан мы попросту не успеем.
Впрочем, есть совершенно четкое ощущение, что на Олимпиаде Россия все-таки будет. И судя по словам руководства ФФККР, эта уверенность не беспочвенна.