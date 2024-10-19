Хореограф группы Плющенко рассказал о свадьбе с Липницкой и рождении сына

В 2020 году Липницкая родила дочь от бывшего фигуриста Владислава Тарасенко, который осенью 2022 года был призван ряды вооруженных сил в рамках частичной мобилизации.
«Впервые приходится делать вынужденное обращение. Да, мы с Юлей поженились. И для нас обоих этот брак является первым. У нас недавно родился замечательный ребенок, и это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным. Спасибо большое всем, кто поздравил с этими событиями нашу семью! Также спасибо тем журналистам, кто не стал (без какого-либо подтверждения) выносить нашу личную жизнь в СМИ, абсолютно нарушая личные границы. Когда придет время, с радостью покажем вам нашего сына», — написал Михайлов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Липницкой 26 лет, она является олимпийской чемпионкой Сочи в командных соревнованиях, а также чемпионкой Европы и серебряным призером чемпионата мира. Фигуристка завершила карьеру в 2017 году.