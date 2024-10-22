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Александр Галлямов: «Загитова приносит изюминку в любое событие, где она есть. Алина — наше ФК-богатство»

— На шоу-турнирах вам часто приходилось пересекаться с Алиной Загитовой уже в качестве ведущей. Как она вам в этом амплуа?

Источник: Sports

— Скажу так: Алина приносит изюминку в любое событие, где она есть. Алина — наше ФК-богатство.

— Вам было бы интересно поучаствовать в «Ледниковом периоде»?

— Да, было бы реально очень классно, потому что я парник и могу делать поддержки на вытянутой руке. Сразу вспоминается Александр Энберт с Ольгой Кузьминой. У них было потрясающее соотношение по антропометрическим данным, за счет чего они очень хорошо смотрелись, они исполняли даже подкрутки и поддержки. Не зря они выиграли.

— Топ-3 звезд шоу-бизнеса, с которыми вы хотели бы встать в пару на «Ледниковом периоде»?

— Они не совсем из шоу-бизнеса, но было бы интересно покататься с кем-то из сестер Авериных, — сказал чемпион мира в парном катании Галлямов.