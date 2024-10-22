Евгения Медведева: «2 года назад я загадывала заветное желание — встретить настоящую любовь. Сбылось очень быстро»

Загадывать желание один раз в год — это, наверное, единственная моя личная внутренняя традиция, которой я следую. Если какой-то другой праздник, я просто за компанию делаю, но особо не вкладываюсь. А именно чтобы душу прям вложить, поверить в то, что я сейчас делаю, чтобы оно сбылось — это один раз в год, в бой курантов.