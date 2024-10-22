Евгения Медведева: «2 года назад я загадывала заветное желание — встретить настоящую любовь. Сбылось очень быстро»

«Когда я закончила со спортом, я подумала, что нужно что-то менять — мечты свои превратила в цели. По моему мнению, мечты должны быть такими, что свершение этой мечты никаким образом не может зависеть от меня. То есть “я хочу посетить 20 стран” — это не мечта, это цель.
А мечта… например, 2 года назад я загадывала свое заветное желание — встретить свою настоящую любовь. И оно сбылось. Был Новый год, бой курантов, думаю: загадаю заветное — вот и посмотрим. Сбылось очень быстро.
Загадывать желание один раз в год — это, наверное, единственная моя личная внутренняя традиция, которой я следую. Если какой-то другой праздник, я просто за компанию делаю, но особо не вкладываюсь. А именно чтобы душу прям вложить, поверить в то, что я сейчас делаю, чтобы оно сбылось — это один раз в год, в бой курантов.
Я тогда загадывала желание, стояла перед этим телевизором, с этими курантами круглыми. Я стояла — меня аж трясло, аж слезы текли, я настолько искренне загадывала желание.
Каждый год накапливается какое-то одно заветное желание, которое от моих действий абсолютно не зависит. Я энергетически собираю и вкладываюсь. И потом целый следующий год смотрю — сбывается оно или нет. Вот 2 раза сбывалось«, — рассказала Медведева в ютуб-шоу “Гуд Морнинг”.