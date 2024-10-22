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Рудковская назвала сплетнями информацию о конфликте Трусовой и Муравьевой

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, в академии которого занимаются обе спортсменки, заявила, что «мужики‑сплетники‑журналисты» поднимают себе подобными слухами рейтинг.

Источник: РИА "Новости"

Информация о конфликте фигуристок Александры Трусовой (Игнатовой) и Софьи Муравьевой является выдумкой, заявила «Матч ТВ» супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская.

Ранее «РИА Новости» в ссылкой на источник сообщило, что Муравьева сменила тренерскую группу внутри академии «Ангелы Плющенко» из-за натянутых отношений с Трусовой.

«Как же надоели эти мужики‑сплетники‑журналисты, которые слышат звон, да не знают, где он. Вы поняли, о ком я! Распространители сплетен и домыслов, поднимающие себе рейтинг на сплетнях», — сказала Рудковская.

Она призвала дать спортсменам спокойно тренироваться и готовиться к стартам. «Роетесь в чужом белье, все что‑то ищите от безделья. И Соня и Саша тренируются под руководством Евгения Плющенко, у него три группы. Никто из нас эту информацию не давал — это все сплетни», — добавила Рудковская.

20-летняя Александра Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, 18-летняя Муравьева — серебряный призер последнего чемпионата России.