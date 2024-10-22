Рудковская назвала сплетнями информацию о конфликте Трусовой и Муравьевой

Она призвала дать спортсменам спокойно тренироваться и готовиться к стартам. «Роетесь в чужом белье, все что‑то ищите от безделья. И Соня и Саша тренируются под руководством Евгения Плющенко, у него три группы. Никто из нас эту информацию не давал — это все сплетни», — добавила Рудковская.