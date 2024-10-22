Трусова и Муравьева не обязаны дружить. Ответ Яне Рудковской

Многие фанаты отказываются замечать, что мы живем в таком таймлайне, когда фигурное катание уже три года в изоляции и на грани. Фигуристы, Первый канал, болельщики, журналисты — да все прикладывают усилия, чтобы сохранить интерес. Спорт как индустрия в России в принципе переживает не лучшие времена. Особенно если речь о мире за пределами футбола-хоккея-боев. Зайдите в английский паб — там точно будут обсуждать футбол. Зайдите в русский бар — вряд ли большинство назовет хотя бы одного игрока «Спартака». Ну Титова назовут, может. Чего говорить о фигуристках? Софью Титову не будет знать никто.