Тренера белорусских фигуристов выдворили из России при попытке попасть на этап «Гран-при России»

А меня в этом году вообще не пропустили! Ну и зачем в данной ситуации говорить, что спорт вне политики, когда летит тренер с делегацией, со спортсменами, с командировочным удостоверением и билетами обратно, с приглашением от российской стороны и имеется вид на жительство в Республике Беларусь? Продержали меня семь часов в аэропорту, выдали бумагу о «выдворении» с территории России. Слово-то какое! Спасибо, что в российском фигурном катании есть друзья и моих детей не бросят в этой сложной для них ситуации.