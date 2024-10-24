Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте

23-летний фигурист — уроженец Москвы. Изначально он представлял Россию и катался в паре с Ириной Хаврониной, а затем начал выступать под флагом Белоруссии с Екатериной Андреевой. После отстранения от турниров он с помощью краудфандинга собрал деньги и заплатил компенсацию 25 тысяч долларов белорусской федерации, чтобы получить разрешение на смену гражданства.