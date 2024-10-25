Педагог по актерскому мастерству раскритиковал Загитову за плохую речь

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Театральный режиссер и педагог по актерскому мастерству Игорь Афончиков жестко высказался о появлении фигуристки Алины Загитовой в рекламе.
Афончиков раскритиковал Загитову после ролика бренда автомобильных шин с ее участием.
«Пока Алина Загитова в рекламе не говорит и ни черта не делает там — она выглядит замечательно. Реплика все испортила. Тут дело в том, что актерская профессия не всем дана. Алина прекрасно катается, замечательно выглядит, у нее отличные внешние данные, как и у Камилы Валиевой. Все прекрасно до тех пор, пока они не начинают играть и открывать рот», — приводит слова педагога Sport24.
Афончиков отметил, что Загитова занималась у «жесткого тренера» и ей с трех лет «запрещали говорить», из-за чего сейчас она испытывает проблемы с речью в кадре.
«Как только она открывает рот, начинается беда. Алину надо учить говорить, действовать и быть в кадре. Она катается очень хорошо, и молодец до тех пор, пока не начинает что-то играть. Все, извините за выражение, жопа», — добавил он.
Загитовой 22 года. Она является победительницей Олимпийских игр в Пхенчхане, в том же году выиграла чемпионат Европы. Весной 2019 года фигуристка стала чемпионкой мира, а в декабре объявила о том, что берет в карьере паузу на неопределенное время.