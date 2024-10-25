Педагог по актерскому мастерству раскритиковал Загитову за плохую речь

«Пока Алина Загитова в рекламе не говорит и ни черта не делает там — она выглядит замечательно. Реплика все испортила. Тут дело в том, что актерская профессия не всем дана. Алина прекрасно катается, замечательно выглядит, у нее отличные внешние данные, как и у Камилы Валиевой. Все прекрасно до тех пор, пока они не начинают играть и открывать рот», — приводит слова педагога Sport24.