Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Педагог по актерскому мастерству раскритиковал Загитову за плохую речь

Педагог Афончиков: у Загитовой все прекрасно, пока она не открывает рот.

Источник: vk.com

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Театральный режиссер и педагог по актерскому мастерству Игорь Афончиков жестко высказался о появлении фигуристки Алины Загитовой в рекламе.

Афончиков раскритиковал Загитову после ролика бренда автомобильных шин с ее участием.

«Пока Алина Загитова в рекламе не говорит и ни черта не делает там — она выглядит замечательно. Реплика все испортила. Тут дело в том, что актерская профессия не всем дана. Алина прекрасно катается, замечательно выглядит, у нее отличные внешние данные, как и у Камилы Валиевой. Все прекрасно до тех пор, пока они не начинают играть и открывать рот», — приводит слова педагога Sport24.

Афончиков отметил, что Загитова занималась у «жесткого тренера» и ей с трех лет «запрещали говорить», из-за чего сейчас она испытывает проблемы с речью в кадре.

«Как только она открывает рот, начинается беда. Алину надо учить говорить, действовать и быть в кадре. Она катается очень хорошо, и молодец до тех пор, пока не начинает что-то играть. Все, извините за выражение, жопа», — добавил он.

Загитовой 22 года. Она является победительницей Олимпийских игр в Пхенчхане, в том же году выиграла чемпионат Европы. Весной 2019 года фигуристка стала чемпионкой мира, а в декабре объявила о том, что берет в карьере паузу на неопределенное время.