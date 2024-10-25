Что может пойти не так с Лигой чемпионов в фигурке

Нет, в эпоху международного бана любая подобная идея идёт в плюс. Фигурку выкручивают на максимальную медийность, и в целом это классно, хотя иногда бывает слишком уж топорно — например, когда звёздных ведущих по периметру катка едва ли не больше, чем фигуристов на льду.