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Загитова рассказала о любви к фастфуду: «Чизбургеры, наггетсы с сырным соусом. Без картошки фри вообще невозможно»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова призналась, что любит поесть фастфуд.

Источник: РИА "Новости"

«Ты как спортсменка следишь за своим питанием. Но бывало ли такое, что ты срывалась и могла съесть шоколадку или бургер, например? И какое вообще твое самое любимое запретное блюдо?» — спросили Загитову, ставшую гостем программы «Хорошоу» на телеканале СТС Kids.

«Конечно, я могла сорваться. Но я считаю, что сорваться — это грубое слово. Просто позволить чуть-чуть насладиться шоколадкой, поднять себе настроение.

Самое запретное… Не ем каждый день бургеры. Чизбургеры я люблю. Или наггетсы с сырным соусом. Люблю ли картошку фри? Обязательно. Считаю, что без этого вообще невозможно», — заявила Загитова.