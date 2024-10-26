Загитова рассказала о любви к фастфуду: «Чизбургеры, наггетсы с сырным соусом. Без картошки фри вообще невозможно»

«Конечно, я могла сорваться. Но я считаю, что сорваться — это грубое слово. Просто позволить чуть-чуть насладиться шоколадкой, поднять себе настроение.



Самое запретное… Не ем каждый день бургеры. Чизбургеры я люблю. Или наггетсы с сырным соусом. Люблю ли картошку фри? Обязательно. Считаю, что без этого вообще невозможно», — заявила Загитова.