Дочь Тутберидзе в Европе получила огромные оценки. Прибавили с мужем за время перелета из Америки?

Международная серия Гран-при уже стартовала, топовые фигуристы полностью посвятили себя подготовке к отбору в финал, но «челленджеры» продолжаются. Одновременно со Skate Canada проходит Ondrej Nepela Memorial. Логично, что во всех видах составы не самые серьезные, только в танцах на льду получилась интересная история. В Братиславе собрались сильные европейские дуэты, которые в начале следующего года будут бороться за медали континентального первенства.
После ритмического танца на 3-м месте фигуристы из Финляндии — Юлия Туркилла и Маттиас Верслуйс. На первом турнире в сезоне их постановка не вызвала особых эмоций — и по образам, и по музыке она достаточно простая и вторичная. К турниру в Братиславе фигуристы серьезно подчистили программу и выкатали все особо сложные моменты. Несмотря на клишированность и плохую стилизацию, танец смотрится приятно и музыкально.
Основная концепция заключается в легкости и непосредственности, что в этот раз удалось показать. Финны уверенно смотрятся и точно готовы к этапам Гран-при. За прокат Туркилла/Верслуйс получили 76,31 балла. Они обошли испанцев Смарт/Дик, которые на прошлой неделе выиграли бронзу Гран-при Skate America.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин после первого дня соревнований остановились на 2-м месте. Несколько дней назад они выступали на Skate America, и это отразилось на качестве проката в Европе. На Гран-при танец получился ярче и эмоциональнее. Здесь же были видны моменты, где оба партнера провисают, особенно на открывающей дорожке. После твизлов они немного разогнались, и получилось закончить программу без грубых ошибок.
В Братиславе Дэвис/Смолкин получили 80,32 балла. На прошлой неделе их результат за ритм-танец был 73,16. Такой скачок точно не связан с улучшением или развитием. По сути, ребята провели все это время без нормальных тренировок, в дороге. И за это время прибавили аж 7 баллов? Просто смешно. Этапы Гран-при — более серьезный старт, там обычно судят гораздо строже. На мелких турнирах часто ставят в пользу спортсмена, поэтому отталкиваться от этой оценки нельзя. И все же она просто космическая для дуэта Дэвис/Смолкин.
Вместе с грузинским дуэтом в Словакию сразу после США отправились и британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон. Кажется, на них никак не повлиял такой график — фигуристы в ритмическом танце выступили классно. Спортсмены выполнили все элементы и шаги без проблем, легко и на хорошей скорости. В произвольном танце на этапе Гран-при была видна какая-то усталость, из-за чего прокат смотрелся очень натужно и тяжело. В Братиславе повторения истории пока не случилось — британцы все сделали идеально.
Их оценка также выросла, но не так глобально — 85,10 балла по сравнению с 83,56 неделей ранее. После того, как Фир/Гибсон обошли Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, к ним будут относиться иначе. Пока лидеры ошибаются и только входят в сезон, Лайла и Льюис проводят уже 4-й старт, что заметно по выступлениям.
Если же возвращаться к Дэвис/Смолкину, то для них критически важно сейчас быть впереди и финнов, и испанцев, которым они проиграли на Гран-при. Уже сейчас определяется расстановка на предстоящий чемпионат Европы. Если экс-россияне хотят быть на подиуме, то нельзя уступать даже сейчас. Но видно, что судьи готовы быть лояльны к ним. Главное — не косячить самим на ровном месте.
Мемориал Ондрея Непелы. Танцы на льду. Ритм-танец
- Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,10
- Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 80,32
- Юлия Туркилла/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 76,31.
Автор: Алена Волкова