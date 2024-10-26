Дочь Тутберидзе в Европе получила огромные оценки. Прибавили с мужем за время перелета из Америки?

В Братиславе Дэвис/Смолкин получили 80,32 балла. На прошлой неделе их результат за ритм-танец был 73,16. Такой скачок точно не связан с улучшением или развитием. По сути, ребята провели все это время без нормальных тренировок, в дороге. И за это время прибавили аж 7 баллов? Просто смешно. Этапы Гран-при — более серьезный старт, там обычно судят гораздо строже. На мелких турнирах часто ставят в пользу спортсмена, поэтому отталкиваться от этой оценки нельзя. И все же она просто космическая для дуэта Дэвис/Смолкин.