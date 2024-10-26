Малинин лидирует после короткой программы на Skate Canada

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Чемпион мира 2024 года американец Илья Малинин лидирует после короткой программы на втором этапе международной серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Канаде.
За свой прокат Малинин получил 106,22 балла. Вторым стал представитель Японии Сюн Сато (96,52 балла), третье место занял его соотечественник Сота Ямамото (92,16).
Представляющий Азербайджан уроженец Ухты Владимир Литвинцев занял шестое место, получив 79,11 балла.
Фигуристы представят произвольные программы в воскресенье.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине.