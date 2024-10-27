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Спортивная пара Гейниш и Чигирев стала второй на Skate Canada

Гейниш и Чигирев стали вторыми в соревнованиях спортивных пар на Skate Canada.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Уроженцы Москвы и Саранска Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, выступающие за Узбекистан, стали вторыми в соревнованиях спортивных пар на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.

В произвольной программе они набрали 126,12 балла, заработав в сумме 189,65 балла. Первыми стали Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам из Канады (73,23+124,10; 197,33), третье место заняли уроженка Москвы Анастасия Голубева и Эктор Йотопулос Мур, представляющие Австралию (64,81+121,33; 186,14).

Уроженка Нижнего Новгорода Юлия Щетинина в паре с Михалом Возняком из Польши заняла шестое место (60,87+112,97; 173,84), а москвичка Дарья Данилова с нидерландцем Михелом Цыбой показала седьмой результат (58,78+112,24; 171,02).

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине.