Спортивная пара Гейниш и Чигирев стала второй на Skate Canada

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Уроженцы Москвы и Саранска Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, выступающие за Узбекистан, стали вторыми в соревнованиях спортивных пар на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.