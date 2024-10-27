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Японские фигуристки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Канаде

Каори Сакамото победила в соревнованиях одиночниц на турнире Skate Canada.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Трехкратная чемпионка мира по фигурному катанию японка Каори Сакамото победила в соревнованиях одиночниц на турнире Skate Canada — втором этапе серии Гран-при ISU.

По итогам короткой и произвольной программ она набрала 201,21 балла (74,97+126,24), второе место заняла ее соотечественница Рино Мацуикэ (192,16; 52,31+139,85), которая была десятой после короткой программы и выиграла произвольную. Третьей стала японка Хана Йосида (191,37; 65,32+126,05).

Уроженка Москвы Екатерина Куракова, которая с 2018 года представляет Польшу, набрала 162,07 балла и заняла девятое место.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине.