Японские фигуристки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Канаде

По итогам короткой и произвольной программ она набрала 201,21 балла (74,97+126,24), второе место заняла ее соотечественница Рино Мацуикэ (192,16; 52,31+139,85), которая была десятой после короткой программы и выиграла произвольную. Третьей стала японка Хана Йосида (191,37; 65,32+126,05).