Марк Кондратюк выиграл первый этап Гран-при России

Чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк стал победителем первого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске.
Кондратюк шел третьим после короткой программы, но выиграл произвольный прокат и занял первое место с 289,74 балла. В произвольной программе Кондратюк сделал каскад из двух тройных акселей и пять четверных прыжков, отмечает ТАСС.
«Получилось довольно неплохо в плане элементов. Были недочеты, в том числе и на каскаде помарочка, но в целом все очень достойно, уверенно», — сказал фигурист после проката.
Второе место занял Роман Савосин (275,55), третье — Евгений Семененко (274,97).
Кондратюк является бронзовым призером командного турнира Олимпиады в Пекине, чемпионом России (2022), серебряным призером Спартакиады.