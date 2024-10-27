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Марк Кондратюк выиграл первый этап Гран-при России

Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе, но в произвольной выполнил пять четверных прыжков и поднялся на первую строчку. Вторым стал Роман Савосин, третьим — Евгений Семененко.

Источник: РИА "Новости"

Чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк стал победителем первого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске.

Кондратюк шел третьим после короткой программы, но выиграл произвольный прокат и занял первое место с 289,74 балла. В произвольной программе Кондратюк сделал каскад из двух тройных акселей и пять четверных прыжков, отмечает ТАСС.

«Получилось довольно неплохо в плане элементов. Были недочеты, в том числе и на каскаде помарочка, но в целом все очень достойно, уверенно», — сказал фигурист после проката.

Второе место занял Роман Савосин (275,55), третье — Евгений Семененко (274,97).

Кондратюк является бронзовым призером командного турнира Олимпиады в Пекине, чемпионом России (2022), серебряным призером Спартакиады.