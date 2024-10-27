Степанова и Букин победили в танцах на льду на этапе Гран-при России в Магнитогорске

За свой прокат спортсмены набрали 207,40 балла. Второе место заняли тренирующиеся у Дениса Самохина Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, набравшие 204,46 балла. Тройку лидеров замкнули ученики Свинина и Жук Софья Леонтьева и Даниил Горелкин с результатом 193,64 балла.
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Первый этап, Магнитогорск. Произвольный танец, танцы на льду.
Александра Степанова и Иван Букин — 207,40.
Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — 204,46.
Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — 193,64.
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано — 188,21.
Софья Шевченко и Андрей Ежлов — 187,15.