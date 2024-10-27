Илья Малинин с отрывом почти в 40 баллов одержал победу на этапе Гран-при ISU в Канаде

За два своих проката спортсмен получил 301,82 балла. Отметим, что он не исполнял четверной аксель. Второе место занял японец Сун Сато, набравший 261,16 балла. Тройку лидеров замкнул вице-чемпион мира Джун Хван Ча из Южной Кореи, в первый день соревнований остановившийся в шаге от пьедестала (260,31 балла). Бывший россиянин Владимир Литвинцев, ныне выступающий за Азербайджан, занял пятое место, набрав 222,90 балла.