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Илья Малинин с отрывом почти в 40 баллов одержал победу на этапе Гран-при ISU в Канаде

Чемпион мира — 2024 американский фигурист Илья Малинин одержал уверенную победу на втором этапе Гран-при ISU в Галифаксе (Канада).

Источник: Getty Images

За два своих проката спортсмен получил 301,82 балла. Отметим, что он не исполнял четверной аксель. Второе место занял японец Сун Сато, набравший 261,16 балла. Тройку лидеров замкнул вице-чемпион мира Джун Хван Ча из Южной Кореи, в первый день соревнований остановившийся в шаге от пьедестала (260,31 балла). Бывший россиянин Владимир Литвинцев, ныне выступающий за Азербайджан, занял пятое место, набрав 222,90 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU — 2024/2025. Второй этап, Галифакс. Произвольная программа, мужское одиночное катание

  1. Илья Малинин — 301,82.
  2. Сун Сато — 261,16.
  3. Джун Хван Ча — 260,31.
  4. Сота Ямамото — 257,00.
  5. Владимир Литвинцев — 222,90.