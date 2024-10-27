Фигурный патриархат. Мужчины стали главными в женском виде спорта

У женщин все прошло чиннее и благороднее. Анна Фролова, по выражению Максима Транькова на весь зал, «в одну калитку» забрала этап — и не поспоришь. 226 баллов ей еще не ставили. Но насколько оправданны даже не баллы, а разрыв с другими фигуристками, особенно из регионов, — вопрос дискуссионный. Фролова сама по себе была безупречна, сейчас это главный актив петербургской федерации, и она выстрадала эту лояльность годами работы. Ксения Синицына с соперницей не только ничего не смогла сделать, но и уступила серебро, а значит, 100 тысяч рублей (призовые делятся между призерами в соотношении 500 — 300 — 200) Ксении Гущиной.