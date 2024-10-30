Не просто надоел: почему от Ягудина избавляются в шоу

Легенд убирают из проекта
С одной стороны, это странно. Формат «Русского вызова» имеет довольно много пересечений с чемпионатом мира среди профессионалов, где в первую очередь ценились те, кто могут заводить зал. Так уж вышло, что чаще всего ими оказываются именно ветераны — по крайней мере именно они способны охватить наиболее широкий пласт аудитории в возрастном срезе. В сущности, отличие «Вызова» от профи-чемпионата только в том, что в первом могут принимать участие еще и действующие спортсмены, а конкретные правила по технике, в отличие от второго, в нем не установлены в принципе.
Поэтому ограничения со стороны организаторов, запрещающие в этом сезоне «Русского вызова» участвовать фигуристам, закончившим карьеру не ранее сезона-2015/16, достаточно сильно бьют по потенциальному касту турнира. Фанаты молодых фигуристов, наверное, вздохнут с облегчением — как минимум из-за того, что Алексей Ягудин благодаря новому фильтру уже никак не сможет выиграть «Вызов» в третий раз подряд. Его победы вызывали споры как в первый год, так и во второй. В особенности во второй.
Но вместе с тем — а действительно ли это так плохо?
При детальном рассмотрении может неожиданно выясниться, что Ягудин в оба захода был очень даже хорош. В первый, если не вдаваться в тему самоповторов, в чем Алексея периодически упрекают болельщики, и вовсе равных ему не было, хотя тогда каст был суперзвездный. Кроме того, очень заметны были и другие «ветераны» — к примеру, во втором «Вызове» шуму наделала программа «Ежик в тумане» от Марии Петровой/Алексея Тихонова. Вроде бы ничего суперсложного, но за годы выступлений на соревнованиях, в шоу и в «Ледниковом периоде» спортсмены действительно учатся раскрываться в нестандартных амплуа. И в развлекательном формате их превосходство над действующими спортсменами порой действительно бывает заметным.
Словом, легенды погоды уж точно не портили — скорее даже наоборот. И вот, их убирают.
С Ягудиным не совладала бы даже Валиева
Станет ли теперь больше борьбы и конкурентности? Скорее всего, да. Давайте будем честными, Ягудин знает свое дело, и действительно высока была вероятность, что в этом году он пошел бы за третьим «Вызовом» — да, почти наверняка не без помощи самоповторов в том или ином виде (хотя кто знает), но это работает, а, значит, осуждать не имеем права. Теперь же нас гарантированно ждет новый чемпион. Какой — вопрос.
С другой стороны, а действительно ли проблема была в Ягудине? Со стороны кажется, что куда больший диссонанс вызывали не участники, а судьи, внушительный пласт которых составляли деятели культуры и искусства. Некоторые из них когда-то стояли на коньках, при этом почти все — в «Ледниковом периоде». Ну и кого они должны выбрать? Елену Радионову? Конечно же они клюют на знакомые имена, особенно, если они и вправду хороши. Ягудин? О, берем! Тихонов? Помним такого! Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин? Ну конечно! Оксана Домнина/Максим Шабалин? Чуть сложнее, но тоже пересекались!
И в этом был ключевой затык. Судьи, особенно те, кто постарше, новых ребят по достоинству оценить просто не в состоянии — они не разбираются в нюансах фигурного катания (и не должны — у них ведь другой профиль), зато безошибочно считывают до боли знакомые посылы из небезызвестного телешоу. Поэтому Ягудин будет выигрышнее примерно в 100 случаях из 100 возможных, даже если против него выйдет Камила Валиева. Ее, конечно же, тоже знают, но это все-таки немного другое.
Уже после первого «Вызова» было понятно, что шикарную идею нужно упорядочить более понятным, системным судейством. В третьем сезоне попытку как-то его модернизировать все же предприняли — теперь ⅓ от оценки будут составлять баллы не связанных с фигуркой жюри, еще ⅓ — профильные арбитры, а последняя треть — оценки зала. Да, тут тоже существует пространство для маневра (к примеру, «залом» может оказаться огромная фан-база какой-нибудь популярной фигуристки, и голосование получится необъективным), но это все равно лучше, чем-то, что было раньше. Да и вообще — это ведь все-таки шоу. Чай не корову проигрывают.
Но вместе с тем даже немного жаль, что легендам не дадут шанса посоревноваться с молодежью по новым правилам. Потому, как пусть тот же Ягудин со своими победами многим и поперек горла, но он все-таки большой артист. И даже если народ показушно плюется, его все равно смотрят, затаив дыхание.
Влад Жуков