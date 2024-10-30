Не просто надоел: почему от Ягудина избавляются в шоу

При детальном рассмотрении может неожиданно выясниться, что Ягудин в оба захода был очень даже хорош. В первый, если не вдаваться в тему самоповторов, в чем Алексея периодически упрекают болельщики, и вовсе равных ему не было, хотя тогда каст был суперзвездный. Кроме того, очень заметны были и другие «ветераны» — к примеру, во втором «Вызове» шуму наделала программа «Ежик в тумане» от Марии Петровой/Алексея Тихонова. Вроде бы ничего суперсложного, но за годы выступлений на соревнованиях, в шоу и в «Ледниковом периоде» спортсмены действительно учатся раскрываться в нестандартных амплуа. И в развлекательном формате их превосходство над действующими спортсменами порой действительно бывает заметным.