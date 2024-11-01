Тотальный провал экс-российской фигуристки. Сама ошиблась, а судьи просто надругались

Чхэ Ен Ким из Кореи занимает 2-е место. Одиночница показала идеальный прокат на старте сезона. Все прыжки были пролетными и с шикарными выездами: двойной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип. У спортсменки необычная и яркая постановка под саундтрек из фильма «Трон». Она органично себя чувствует и в лирике, и в современной техно-музыке. Здесь есть и медленная часть для первых прыжков, и быстрая для дорожки и вращений. Но пока ее авторитет не столь высок, чтобы судьи баловали ее мощными GOE. Чхэ Ен получила 70,90 балла за прокат.