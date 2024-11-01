Тотальный провал экс-российской фигуристки. Сама ошиблась, а судьи просто надругались

Во Франции стартовал третий этап международной серии Гран-при по фигурному катанию. Первыми на лед в Анже вышли девушки. Несмотря на отстранение российских спортсменов, одиночницы продолжают пробовать элементы ультра-си даже в короткой программе.
После первого дня соревнований Анастасия Губанова из Грузии занимает только 9-е место. С самого начала прокат у чемпионки Европы не задался. Тройной флип в каскаде с тройным тулупом получился очень неуверенно, поэтому второй прыжок фигуристка приземлила в небольшой недокрут. С двойным акселем спортсменка справилась, а тройной лутц недокрутила и упала. Эта ошибка серьезно подкосила Анастасию, дорожка шагов получилась только на второй уровень, были проблемы на вращениях.
К Губановой сильно придираются судьи после ее победы на Евро поэтому такие ошибки особенно болезненно воспринимаются. Ее прокат оценили только в 56,77 балла, что мало даже с падением.
Перед прокатом Анастасии показали яркого фаната грузинской сборной, который стоял с большим флагом и букетом цветов. Как только на него перевели камеру, мужчина начал кричать: «Я люблю тебя, я люблю вас всех». К сожалению, эта поддержка не помогла одиночнице.
Японка Вакаба Хигути две недели назад одержала сенсационную победу на этапе в США и перезапустила свою карьеру. После короткой программы она в тройке сильнейших. Двойной аксель фигуристка исполнила без проблем, а на других элементах были недочеты. В каскаде тройной лутц — тройной тулуп недокрут на втором прыжке, а тройной флип исполнила с неясного ребра и приземлила в недокрут. Это не сильно влияет на оценки, Вакаба много набирает благодаря компонентам и непрыжковым элементам. Хигути смогла обновить свой лучший результат в сезоне с 66,98 балла.
Чхэ Ен Ким из Кореи занимает 2-е место. Одиночница показала идеальный прокат на старте сезона. Все прыжки были пролетными и с шикарными выездами: двойной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип. У спортсменки необычная и яркая постановка под саундтрек из фильма «Трон». Она органично себя чувствует и в лирике, и в современной техно-музыке. Здесь есть и медленная часть для первых прыжков, и быстрая для дорожки и вращений. Но пока ее авторитет не столь высок, чтобы судьи баловали ее мощными GOE. Чхэ Ен получила 70,90 балла за прокат.
Лидирует американка Эмбер Гленн. В этом сезоне фигуристка уверенно идет к домашнему чемпионату мира и стабильно показывает тройной аксель на турнирах. На этапе Гран-при Франции спортсменка легко справилась с элементом ультра-си, а также чисто исполнила каскад тройной флип — тройной тулуп и тройной риттбергер. Раньше Эмбер не могла одновременно откатать всю программу с трикселем, но за межсезонье многое изменилось. У американки мощная постановка с ярким финалом. Она все делает на максимальные уровни и не теряет на мелочах. За прокат Гленн получила 78,14 балла, фигуристка и ее тренер очень обрадовались и удивились таким оценкам.
Сложно представить, что призеры могут поменяться после произвольной программы. Все фигуристки находятся далеко друг от друга, а по первым турнирам сезона показывают невероятную стабильность. Разве что американская федерация вытащит Сару Эверхардт на бронзовую позицию.
Гран-при. Grand Prix de France. Женщины. Короткая программа
- Эмбер Гленн (США) — 78,14
- Чхэ Ен Ким (Южная Корея) — 70,90
- Вакаба Хигути (Япония) — 66,98
- Сара Эверхардт (США) — 66,95
- Рион Сумиоси (Япония) — 66,88.