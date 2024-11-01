Навка указала Медведевой на ошибку в образе Кармен: «Посмотрела, оценила. Вроде понравилось»

— Мы катали попурри из спектакля на юбилее Авербуха, где выступали Татьяна Навка с Романом Костомаровым, они показывали свою олимпийскую «Кармен». Татьяна посмотрела, оценила. Вроде как ей понравилось. Спектакли со мной и с Навкой — абсолютно разные по энергетике. Что сказала? Что должна была юбку с воланчиками надеть, а надела прямую. Видимо, в этом была моя ошибка, — передает слова Медведевой корреспондент Sport24 Анастасия Логинова.