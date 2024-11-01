Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведева о ледовом шоу «Кармен»: «Спектакли со мной и с Навкой — абсолютно разные по энергетике»

Сегодня в Москве на «ЦСКА-Арене» пройдет ледовое шоу с Медведевой в главной роли.

Источник: Sports

— Каково кататься в роли Кармен после Навки?

— Мы катали попурри из спектакля на юбилее Авербуха, где выступали Татьяна Навка с Романом Костомаровым, они показывали свою олимпийскую «Кармен».

Татьяна посмотрела, оценила. Вроде как ей понравилось. Спектакли со мной и с Навкой — абсолютно разные по энергетике.

Что сказала? Что должна была юбку с воланчиками надеть, а надела прямую. Видимо, в этом была моя ошибка, — сказала двукратная чемпионка мира.

Алексей Ягудин: «Навка — прирожденная Кармен, она родилась Кармен. А Медведева в этой роли — как суп: сварен сегодня, но должен настояться».