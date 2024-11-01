Медведева о ледовом шоу «Кармен»: «Спектакли со мной и с Навкой — абсолютно разные по энергетике»

— Каково кататься в роли Кармен после Навки?
— Мы катали попурри из спектакля на юбилее Авербуха, где выступали Татьяна Навка с Романом Костомаровым, они показывали свою олимпийскую «Кармен».
Татьяна посмотрела, оценила. Вроде как ей понравилось. Спектакли со мной и с Навкой — абсолютно разные по энергетике.
Что сказала? Что должна была юбку с воланчиками надеть, а надела прямую. Видимо, в этом была моя ошибка, — сказала двукратная чемпионка мира.
Алексей Ягудин: «Навка — прирожденная Кармен, она родилась Кармен. А Медведева в этой роли — как суп: сварен сегодня, но должен настояться».