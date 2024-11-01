Суперталанты Тутберидзе снова доминируют. Федотов выиграл, но заявил, что готов перекатать программу прямо сейчас

Позади 3-й этап Гран-при России среди юниоров. Юноши разыграли медали последними. На турнире, в котором участвует один из двух явных лидеров сборной, ожидать интриги не стоило. Уже по итогам коротких программ Арсений Федотов оторвался от ближайшего преследователя на 6 баллов. Во второй соревновательный день запас лишь увеличился, хотя назвать прокат ученика Этери Тутберидзе эталонным нельзя.
В произвольной программе, в отличие от короткой, юниорам разрешено исполнять любые многооборотные прыжки. Первым среди участников на квад зашел Даниил Жолобов, но, увы, четверной сальхов получился недокрученным аж в две галки. Следующие попытки квадов ребята показали уже в последней разминке.
Илья Мальков, представляющий на Гран-при Республику Татарстан, планировал выполнить три квада, но чисто выехал только четверной тулуп в комбинации с тройным. Квад-сальхов обернулся бабочкой, сольный квад-тулуп — падением. Тем не менее фигурист замахнулся на очень приличный для юниора контент и даже отыграл одну позицию в итоговых протоколах. 144,77 балла за произвольную и 213,89 балла по сумме помогли ему занять 4-е место на этапе.
В непростой ситуации после короткой программы оказался Макар Пузин. С 4-го места, так еще и без квадов в арсенале, выбраться было сложно, но возможно. Главное — чистый прокат. И спортсмен справился. Два трикселя, один из которых с ошибкой, но все же сделан. Остальные элементы — почти безукоризненно. За прокат Макар получил 147,27 балла, а по сумме пробил 220 баллов. Этого хватило для того, чтобы забрать бронзу.
В первый соревновательный день Макар Солодников из Пермского края выдал практически идеальный прокат и определил себя в тройку лучших после коротких программ. Однако в произвольной не хватило сил и выносливости, чтобы выкатать набор с двумя четверными и трикселем. Классный каскад из четверного и двойного тулупов сменили ошибки: падение на трикселе и квад-тулупе, степ-ауты на тройных прыжках, недокруты. Судьи оценили прокат на скромные 136,06 балла. С суммой 213,79 балла Макар всего одну десятую уступил спортсмену, занявшему 4-е место. В любом случае как никогда близко подобрался пермский фигурист к пьедесталу крупного турнира, и это только начало сезона.
Хотя бы видимость борьбы за высшую награду обещал навязать Вадим Воронов из группы Виктории Буцаевой. Как и на первом для себя этапе серии, фигурист сорвал квад-лутц и много здесь потерял. Больше на четверные заходить не рискнул, ограничившись стабилизированными трикселями. Отличный прокат, за исключением ошибки на стартовом прыжке, но заметно, как Вадим немного теряется в эмоциональном плане после неудачи. 153,78 балла за произвольную и 236,93 балла по сумме — таков вердикт судей. Вадим завершает выступления на Гран-при с двумя медалями.
Победа досталась Арсению Федотову. Программа под композиции группы Muse с каждым стартом раскрывается по-новому. Нельзя не отметить работу, проделанную над непрыжковыми элементами — все четко, музыкально, выверенно. Тем не менее идеального проката не случилось. После безупречных четверных тулупа и сальхова в каскаде с тройным тулупом неожиданно подвел сольный четверной сальхов. Также судьи строго отнеслись к менее заметным помаркам: отметили неясное ребро на флипе и недокрут в галку на одном из трикселей.
Сам фигурист признался в миксте, что хотел бы перекатать программку: «Будь у меня такая возможность, я бы прямо сейчас вышел на лед». Перфекционисту Арсению еще предстоит поработать над ошибками перед грядущими стартами, но все равно он без вопросов первый, с огромным запасом относительно остальных. Итог: 171,85 балла в произвольной и 261,04 балла по сумме.
Конечно, ошибаться может каждый. Это касается и главного соперника Федотова Льва Лазарева, который сегодня отмечает 15-летие. Как бы то ни было, пока в сборной никто не может навязать конкуренцию этим уникумам. Остается ожидать следующую очную встречу лучших юниоров России. В прошлый раз удача была на стороне Федотова, но в перспективе все может измениться, тем более, как видим, ученик Тутберидзе — тоже не робот.
Юниорский Гран-при России. Казань. 3-й этап
Юноши. Произвольная программа
- Арсений Федотов — 171,85
- Вадим Воронов — 153,78
- Макар Солодников — 147,27
- Илья Мальков — 144,77
- Макар Пузин — 136,06
- Федор Барченко-Емельянов — 132,96.
Юноши. Итоговое положение
- Арсений Федотов — 261,04
- Вадим Воронов — 236,93
- Макар Пузин — 220,31
- Илья Мальков — 213,89
- Макар Солодников — 213,79
- Федор Барченко-Емельянов — 199,62.