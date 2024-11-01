Суперталанты Тутберидзе снова доминируют. Федотов выиграл, но заявил, что готов перекатать программу прямо сейчас

В первый соревновательный день Макар Солодников из Пермского края выдал практически идеальный прокат и определил себя в тройку лучших после коротких программ. Однако в произвольной не хватило сил и выносливости, чтобы выкатать набор с двумя четверными и трикселем. Классный каскад из четверного и двойного тулупов сменили ошибки: падение на трикселе и квад-тулупе, степ-ауты на тройных прыжках, недокруты. Судьи оценили прокат на скромные 136,06 балла. С суммой 213,79 балла Макар всего одну десятую уступил спортсмену, занявшему 4-е место. В любом случае как никогда близко подобрался пермский фигурист к пьедесталу крупного турнира, и это только начало сезона.