Липницкая стала тренером и привела фигуристку к медали Гран-при. Та считает ее «второй мамой»

Фигуристки-юниорки на этапе Гран-при в Казани катались при пустых трибунах. Из-за недавнего саммита БРИКС турнир проводили без зрителей, хотя хоккейный «Ак Барс» свои матч проводит на заполненной «Татнефть-арене».
По иронии судьбы в столице Татарстана на юниорских соревнованиях собрался очень сильный состав участников. В женском одиночном безоговорочную победу одержала Маргарита Базылюк, чисто исполнившая сразу пять элементов ультра-си — сложнее контента в мире нет ни у кого. На втором месте еще одна ученица Этери Тутберидзе Елизавета Андреева, которой удались два четверных сальхова.
На третьем месте неожиданно оказалась ученица Юлии Липницкой Анна Ляшенко, которая совсем недавно переехала из Ростова-на-Дону.
«До сих пор представляю Ростовскую область, но тренируюсь в Москве у Юлии Вячеславовны. Был карантин, четыре месяца мы не катались, потом на две недели снова наш каток закрыли. Поэтому решили поехать в Москву, где наш знакомый тренер организовал смотр в две группы, одной из них была группа Юлии Вячеславовны. Так я к ней и попала», — рассказывает Ляшенко журналистам после награждения.
Также девушка вспомнила свою первую тренировку у знаменитого тренера и оценила ее строгость.
«Сильно волновалась на первой тренировке, помню как назло в тот день никак не получался тройной лутц. Я его уже прыгала тогда, но в тот момент он у меня не выходил. Главное — меня взяли. Мама поговорила с тренером, решили что надо потихоньку переезжать в столицу. Не сразу переехали, но тренироваться уже начали в Москве. Олимпиаду в Сочи, честно сказать, уже не помню, именно что живые свои впечатления. Потом конечно пересматривала. Восхищаюсь ее вращениями. Сейчас для меня Юлия Вячеславовна как вторая мама», — говорит медалистка Гран-при, отвечая на вопросы Sport24.
«Она очень справедливая, всегда понимает, но при этом знает за что поругать, похвалить. Очень комфортно работать с ней. Она строгая, но по делу», — добавляет девушка.
Занявшая второе место Андреева рассказала, сколько четверных для произвольной программы она считает достаточным.
«Произвольной программой я довольна, все задуманное получилось, в короткой, кажется, была одна ошибка на лутце — тулупе, ребро, будем над этим работать. Настраивались как обычно, стараюсь не волноваться, потому что знаю, что делаю все на тренировках. Очень рада, что первый год в юниорском сезоне — и такие уже результаты. Можно ли еще программу усилить? Нет ничего невозможного, я бы добавляла и прыжки, и скольжение, и вращение. Сколько в идеале элементов ультра-си для меня в программе? Я считаю, что трех достаточно. Для победы нужно усложнять? Да, но можно выигрывать не только прыжками, можно кататься, выражать эмоции, улучшать вращения», — сказала Андреева.
Победительница Гран-при Маргарита Базылюк, несмотря на уверенную победу, была сдержанна и самокритична.
"Произвольной программой я довольна, все задуманное получилось, в короткой, кажется, была одна ошибка на лутце — тулупе, ребро, будем над этим работать. Настраивались как обычно, стараюсь не волноваться, потому что знаю, что делаю все на тренировках. Очень рада, что первый год в юниорском сезоне — и такие уже результаты.
Можно ли еще программу усилить? Нет ничего невозможного, я бы добавляла и прыжки, и скольжение, и вращение. Сколько в идеале элементов ультра-си для меня в программе? Я считаю, что трех достаточно. Для победы нужно усложнять? Да, но можно выигрывать не только прыжками, можно кататься, выражать эмоции, улучшать вращения", — сказала Рита.