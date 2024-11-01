Липницкая стала тренером и привела фигуристку к медали Гран-при. Та считает ее «второй мамой»

«Произвольной программой я довольна, все задуманное получилось, в короткой, кажется, была одна ошибка на лутце — тулупе, ребро, будем над этим работать. Настраивались как обычно, стараюсь не волноваться, потому что знаю, что делаю все на тренировках. Очень рада, что первый год в юниорском сезоне — и такие уже результаты. Можно ли еще программу усилить? Нет ничего невозможного, я бы добавляла и прыжки, и скольжение, и вращение. Сколько в идеале элементов ультра-си для меня в программе? Я считаю, что трех достаточно. Для победы нужно усложнять? Да, но можно выигрывать не только прыжками, можно кататься, выражать эмоции, улучшать вращения», — сказала Андреева.