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Тарасова оценила возможное возвращение Валиевой в спорт: «Совсем молоденькая девочка»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила возможное возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой в спорт после отбывания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Источник: Sport24

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Фигуристка, которой в апреле исполнилось 18 лет, сможет вернуться к соревнованиям в декабре 2025 года.

«Она совсем молоденькая девочка и очень талантливая, конечно, у нее есть все шансы на успешное возвращение в спорт», — сказала Тарасова РИА Новости.

Ранее Камила Валиева заявила о планах вернуться на соревновательный лед после истечения срока дисквалификации.