Тарасова оценила возможное возвращение Валиевой в спорт: «Совсем молоденькая девочка»

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Фигуристка, которой в апреле исполнилось 18 лет, сможет вернуться к соревнованиям в декабре 2025 года.
«Она совсем молоденькая девочка и очень талантливая, конечно, у нее есть все шансы на успешное возвращение в спорт», — сказала Тарасова РИА Новости.
Ранее Камила Валиева заявила о планах вернуться на соревновательный лед после истечения срока дисквалификации.