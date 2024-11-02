Тарасова оценила возможное возвращение Валиевой в спорт: «Совсем молоденькая девочка»

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Фигуристка, которой в апреле исполнилось 18 лет, сможет вернуться к соревнованиям в декабре 2025 года.