Дождались! Валиева заявила, что вернется в большой спорт

Сумасшествие чистой воды
Было ожидаемо, что Камила не сдастся. То, что мы называем «спортивная карьера», у подавляющего большинства из нашего золотого поколения женского одиночного катания было отобрано или как минимум скомкано. Сперва пандемия, из-за чего срывались то чемпионат мира, то Финалы Гран-при, то чемпионаты Европы — куча золотых медалей уплыла неизвестно куда.
Затем Камилу накрыла допинговая история. Затем санкции к российскому спорту. На третий год отчаянных попыток развлечь самих себя все четче приходит осознание, что все мы очень много недополучили. Как минимум эмоций от больших побед. Хорошо запомнилась безумная развязка в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Мы, журналисты, орали как обезумевшие на всю пустую ледовую арену, мешая коллегам, ругаясь с западными репортерами, чуть ли не выбрасываясь на лед. Сумасшествие чистой воды.
А что у Трусовой и Щербаковой?
У легендарных наших фигуристок таких моментов было до обидного мало. А у Камилы — еще меньше ввиду дисквалификации. Она вроде бы разгромила всех и вся в своем первом взрослом сезоне, но формально этого как бы не было — результаты аннулированы. Сейчас она победительница двух этапов международного Гран-при, и ее статус с точки зрения голых цифр уничижителен. Одна из самых талантливых спортсменок из тех, кто вообще когда-либо надевал коньки, формально совершенно ничего не выиграла.
Вполне возможно, что именно эта недосказанность тянет обратно в спортивную рутину и многих других наших звезд. К примеру, по информации РИА Новости, действительно серьезные планы вернуться вынашивает и Александра Трусова, в карьере которой было безумное количество рекордов, но не так уж много взрослых титулов. Причем какой-то конкретной цели, насколько можно понять, сейчас не существует — более того, нельзя исключать, что речь идет совсем не про Олимпиаду-2026 в Милане и сезон вокруг нее. Есть ощущение, что через год-два она вполне еще может нас удивить.
Это иррационально, но хотела бы вновь ступить на соревновательный лед и олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Еще год назад РИА Новости писало об этом, но планам, увы, помешала сперва болезнь, а затем и неудачные операции, последствия которых Анна разгребает до сих пор. В недавнем интервью это косвенно подтвердил и олимпийский чемпион Алексей Ягудин — и тоже удивился, что это вообще возможно. Анна Щербакова, одна из немногих, кто в ненормальные времена реализовалась если не на 100%, то где-то близко к этому, все равно хотела кататься. Быть может, где-то глубоко в душе Анна надеялась добрать единственный недостающий титул (Финал Гран-при) и стать третьей в истории со всеми крупными трофеями в фигурном катании. А может быть и так, что после стольких лет адреналиновой зависимости от соревнований жить повседневной жизнью для них уже невозможно.
В этом плане пример Валиевой логичным образом ложится в общую массу. С небольшой поправкой — у Трусовой все же была великая карьера. Да, золотых медалей на взрослом уровне планировалось побольше, но ее мощнейший личный бренд, вышедший за рамки фигурного катания и спорта в принципе, колоссальное влияние на подрастающее поколение и легендарная пятиквадка на Олимпиаде перекрывают абсолютно все. То есть остановиться и сказать «Хватит, я всем все доказала» Саша могла с легкостью, и в этих словах не было бы и тени бахвальства.
У Щербаковой путь в спорте получился не менее эпохальным. Наверное, фанаты других спортсменок на этом моменте начнут плеваться, но давайте умерим пыл — мы все-таки говорим о девушке, выигравшей олимпийское золото в немыслимой конкуренции. А также о победительнице чемпионата мира. А также о трехкратной чемпионке России, первой со времен Ирины Слуцкой. Кому-то может показаться, что чисто в плане драмы у других чемпионок все было поярче, но и здесь есть как минимум один контраргумент — национальный чемпионат в Челябинске, который Анна выиграла со свежей пневмонией. И те два соревновательных дня однозначно одни из ярчайших страниц нашего фигурного катания.
А у Валиевой все страницы сожгли. Ее наследие в фигурном катании на данный момент серьезно подпорчено. И, похоже, она собирается за это мстить.
Больнее уже не сделают
Судя по тому, что доводилось слышать в кулуарах, Камила действительно активно поддерживает форму. Ей нельзя тренироваться за государственный счет, поэтому с командой Этери Тутберидзе на данный момент она не работает. И вообще за всеми правилами дисквалификации Камила и ее команда следят чрезвычайно тщательно. По одному только этому можно было сделать вывод, что она не опустила руки. Иначе в этом не было бы никакого смысла — нарушай что хочешь, больнее уже не сделают.
Она сможет официально вернуться к тренировкам на государственном льду в октябре 2025 года. И судя по тому, что доводилось слышать, она гарантированно продолжит работать с Этери Тутберидзе, как только это станет возможно. Никаких других вариантов сторона Камилы всерьез не рассматривала и вряд ли будет.
Полностью же срок дисквалификации истекает 24 декабря 2025 года. И почти наверняка руководство ФФККР подгадает календарь чемпионата России под эту дату. Ведь более красивого момента для возвращения придумать невозможно.
Хоть бы в итоге так и было.
Влад Жуков