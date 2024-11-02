Дождались! Валиева заявила, что вернется в большой спорт

Это иррационально, но хотела бы вновь ступить на соревновательный лед и олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Еще год назад РИА Новости писало об этом, но планам, увы, помешала сперва болезнь, а затем и неудачные операции, последствия которых Анна разгребает до сих пор. В недавнем интервью это косвенно подтвердил и олимпийский чемпион Алексей Ягудин — и тоже удивился, что это вообще возможно. Анна Щербакова, одна из немногих, кто в ненормальные времена реализовалась если не на 100%, то где-то близко к этому, все равно хотела кататься. Быть может, где-то глубоко в душе Анна надеялась добрать единственный недостающий титул (Финал Гран-при) и стать третьей в истории со всеми крупными трофеями в фигурном катании. А может быть и так, что после стольких лет адреналиновой зависимости от соревнований жить повседневной жизнью для них уже невозможно.