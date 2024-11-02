Матвей Ветлугин: «В этом году сделали акцент на высшие четверные — лутц, флип. Произвольную с ними поеду, а в короткой только лутц»

Действительно, ввиду того, что я не могу позволить себе сделать столько четверных, сколько сегодняшние условия диктуют, мне нужно чем-то добирать еще. За счет этого приходится и необходимо, и, в общем-то, я должен это делать, — сказал Матвей Ветлугин во влоге Алины Загитовой.