Матвей Ветлугин: «В этом году сделали акцент на высшие четверные — лутц, флип. Произвольную с ними поеду, а в короткой только лутц»

— Будут ли какие-то изменения в контенте?
— Да, если в прошлом я на аксель, на тулуп заходил, то в этом году мы сделали акцент на высшие четверные — лутц, флип. Произвольную с ними поеду, а в короткой только лутц.
— Есть такая тенденция в мужском одиночном катании, что все гонятся за четверными прыжками, а вот именно на вращения и дорожки не делают акценты.
— Сделаю. Специально для тебя сделаю акцент на вращении и дорожке, ха-ха.
Действительно, ввиду того, что я не могу позволить себе сделать столько четверных, сколько сегодняшние условия диктуют, мне нужно чем-то добирать еще. За счет этого приходится и необходимо, и, в общем-то, я должен это делать, — сказал Матвей Ветлугин во влоге Алины Загитовой.