Даниил Глейхенгауз: «Немного изменили подготовку Петросян. Надеюсь, что это приведет к результату, и не будет никаких бабочек»

— Результат тренировок можно показать только на соревнованиях. Когда без соревнований только тренировки-тренировки, немножко устаешь от этого морально. Хочется показать ту работу, которую мы провели, особенно после прокатов. Хочется показать, что мы исправили некоторые недочеты.
— Это какие вот, допустим, недочеты вы исправили на данный момент?
— У нас не все получилось с Аделией в произвольной программе на прокатах — были бабочки. Мы работали, немножко изменили и подготовку, и прокаты делали в другом режиме. Поэтому надеюсь, что это приведет к результату, и здесь не будет никаких бабочек.
— А какой форс-мажор самый интересный в вашей тренерской карьере был?
— Ой, ну чего на самом деле только не было. И когда спортсмены забывают или музыки — еще когда не было системы, когда отправляют, а надо было с дисками приходить. Костюмы — классическая ситуация, когда кто-нибудь забыл штаны или вообще костюм. И тренер бегает в гостиницу или едет туда, чтобы принести это все спортсмену, — сказал Даниил Глейхенгауз.