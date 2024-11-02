Даниил Глейхенгауз: «Немного изменили подготовку Петросян. Надеюсь, что это приведет к результату, и не будет никаких бабочек»

— Ой, ну чего на самом деле только не было. И когда спортсмены забывают или музыки — еще когда не было системы, когда отправляют, а надо было с дисками приходить. Костюмы — классическая ситуация, когда кто-нибудь забыл штаны или вообще костюм. И тренер бегает в гостиницу или едет туда, чтобы принести это все спортсмену, — сказал Даниил Глейхенгауз.