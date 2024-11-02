Яметова о четверных: «Пока что работаем, не хочется рисковать и вставлять в программу. Может, после всех основных стартов будем пробовать»

— Когда мы ставили короткую программу, мы думали, чего бы такого новенького придумать, чтобы еще ни у кого не было. Возможно, кто-то делал, но давно. И пробовали всякие разные штучки, выбирали лучшие из них. Тренеры попросили меня сделать шпагат, и он у меня так получился — и мы решили поставить его в программу.