Дарья Садкова: «У меня был тяжелый период с февраля-марта до августа. На тренировках не получалось, и я сразу же расстраивалась, углублялась в эти эмоции»

— Чувствую то же самое, что и видишь ты.
— Будет два четверных?
— Посмотрим. Мне очень хочется показать два, но там все, конечно, по ситуации. Сделаю первый — пойду на второй. Не сделаю первый — не пойду на второй.
— Так как я тоже тренируюсь на катке вместе с тобой, я порой вижу, как тебе сложно в тренировочном процессе. Расскажи, как ты справляешься с плохими тренировками, плохим настроением?
— Сейчас мне немножко полегче. У меня был тяжелый период по состоянию и по тренировкам, наверное, тоже с февраля-марта до августа. Когда на тренировках у меня не получалось, я сразу же расстраивалась, углублялась в эти эмоции и не могла из этого состояния выйти очень долго.
(Сейчас) анализирую, что нужно исправить, и если тренировка не заходит, то чуть-чуть попсихую — и все, успокаиваюсь.
— Цели на этот сезон?
— Показать более женственное катание. В прошлом году я выходила — самое главное прыжки сделать, а все остальное не важно. А сейчас я выхожу и стараюсь наслаждаться своим катанием, стараюсь что-то добавлять: голова, глаза, улыбочка.
— Ты тренируешь перед зеркалом, в зале?
— Скорее на льду. Когда остается время в конце тренировки — уже попрыгали, сделали вращения — еще отрабатываю какие-то движения, — сказала Садкова во влоге Алины Загитовой.