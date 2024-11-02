Дарья Садкова: «У меня был тяжелый период с февраля-марта до августа. На тренировках не получалось, и я сразу же расстраивалась, углублялась в эти эмоции»

— Сейчас мне немножко полегче. У меня был тяжелый период по состоянию и по тренировкам, наверное, тоже с февраля-марта до августа. Когда на тренировках у меня не получалось, я сразу же расстраивалась, углублялась в эти эмоции и не могла из этого состояния выйти очень долго.