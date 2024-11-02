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Дарья Садкова: «У меня был тяжелый период с февраля-марта до августа. На тренировках не получалось, и я сразу же расстраивалась, углублялась в эти эмоции»

— Судя по твоей тренировке, ты прямо набрала форму. Как ты это чувствуешь?

Источник: Sports

— Чувствую то же самое, что и видишь ты.

— Будет два четверных?

— Посмотрим. Мне очень хочется показать два, но там все, конечно, по ситуации. Сделаю первый — пойду на второй. Не сделаю первый — не пойду на второй.

— Так как я тоже тренируюсь на катке вместе с тобой, я порой вижу, как тебе сложно в тренировочном процессе. Расскажи, как ты справляешься с плохими тренировками, плохим настроением?

— Сейчас мне немножко полегче. У меня был тяжелый период по состоянию и по тренировкам, наверное, тоже с февраля-марта до августа. Когда на тренировках у меня не получалось, я сразу же расстраивалась, углублялась в эти эмоции и не могла из этого состояния выйти очень долго.

(Сейчас) анализирую, что нужно исправить, и если тренировка не заходит, то чуть-чуть попсихую — и все, успокаиваюсь.

— Цели на этот сезон?

— Показать более женственное катание. В прошлом году я выходила — самое главное прыжки сделать, а все остальное не важно. А сейчас я выхожу и стараюсь наслаждаться своим катанием, стараюсь что-то добавлять: голова, глаза, улыбочка.

— Ты тренируешь перед зеркалом, в зале?

— Скорее на льду. Когда остается время в конце тренировки — уже попрыгали, сделали вращения — еще отрабатываю какие-то движения, — сказала Садкова во влоге Алины Загитовой.