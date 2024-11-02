Фигуристка Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Казани

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Аделия Петросян занимает первое место после короткой программы в соревнованиях одиночниц на этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Казани.
Петросян набрала 85,67 балла. Второе место занимает Вероника Яметова (74,40), третье — Софья Важнова (68,30).
Петросян 17 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России. Также спортсменка становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при.
Этап Гран-при в Казани завершится 3 ноября.