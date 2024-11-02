«Это не соревнование». Аделия Петросян — о Лиге чемпионов в фигурном катании

«Была бы рада увидеть в команде Петра Гуменника и танцевальную пару Василиса Кагановская/ Максим Некрасов. Это не соревнование, мы просто выступаем. Но к челленджам готова, интересно узнать, что будет новенького. Будем готовиться», — сказала Петросян в эфире «Первого канала».