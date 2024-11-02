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Вероника Яметова: «Общались с Загитовой на тему ультра-си, буду их пробовать на менее важных стартах»

Сегодня фигуристка стала второй в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани (74,40 балла). Лидирует Аделия Петросян (85,67), третьей идет Софья Важнова (68,30).

Источник: Sports

— Выходила на прокат спокойно, не нервничала. Здесь особая атмосфера, зрители поддерживают. Больше упор сейчас делаю на программы, на прыжки.

— Что скажешь о своих новых программах?

— Обе нравятся, особенно произвольная, мне она заходит.

— Чувствуешь себя одним из лидеров российского фигурного катания?

— Я такой же спортсмен, как и все остальные. Корону на голову не надеваю, стараюсь нейтрально ко всему относиться. Огромная честь представлять Свердловскую область, зрители меня поддерживают.

— Ты закончила школу с красным аттестатом. Что дальше?

— Сейчас я учусь онлайн в Перми на тренера в колледже. Связываю свое будущее с тренерством в родном Екатеринбурге.

— Рассматриваешь элементы ультра‑си для выступлений?

— Накануне общались с Алиной Загитовой на эту тему, буду их пробовать на менее важных стартах, — ответила Яметова.