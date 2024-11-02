Фигурист Дикиджи лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Казани

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Владислав Дикиджи занимает первое место после короткой программы в соревнованиях одиночников на этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Казани.
Дикиджи набрал 101,45 балла. Второе место занимает Глеб Лутфуллин (98,04), замыкает тройку сильнейших Матвей Ветлугин (85,62).
Дикиджи 20 лет. Фигурист стал серебряным призером чемпионата России 2024 года. Также спортсмен выиграл два этапа Гран-при России. В финале Гран-при России 2024 года он стал третьим.
Произвольную программу мужчины представят 3 ноября.