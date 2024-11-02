Тарасова назвала лидера мирового фигурного катания

Тарасова сочла лучшей фигуристкой мира 17-летнюю ученицу Этери Тутбердзе Аделию Петросян, ставшую первой в короткой программе второго этапа Гран-при России в Казани. «Петросян прыгнула тройной аксель, в этом сезоне в короткой программе до нее никто его не прыгал. Очень высоко оценю выступление Аделии. Все девушки сегодня катались довольно прилично, но Петросян каталась особенно», — заявила тренер.