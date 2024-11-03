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Загитова об отношениях: «Много факторов должно сойтись. Хочется чувствовать поддержку, чтобы быть за своим любимым как за каменной стеной»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию дала интервью журналу Hello.

Источник: Sports

— Вам 22. Тот возраст, когда многие ваши сверстницы задумываются о семье…

— Ой, это сложный вопрос. Если бы вы меня спросили, что нужно для создания огромного проекта, то я бы сразу ответила — вот это и это. А насчет семьи… Тут просто много факторов должно сойтись.

Моя подружка рассказывала, как встретила своего парня. Она просто взяла его за руку — и почувствовала, что это он, тот самый. И я сейчас смотрю на их отношения и думаю: «Господи, неужели такая любовь бывает?!».

Мне тоже хочется ощутить подобное. Чувствовать поддержку, чтобы быть за своим любимым как за каменной стеной.

— Можно ли из этого сделать вывод, что сердце Алины Загитовой пока свободно?

— Moe сердце всегда наполнено, — с улыбкой ответила Загитова.